Fortaleza terá 97% de chance de título caso vença mais 11 jogos na Série A, aponta UFMG

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda Crédito: Samuel Setubal

Invicto há oito partidas, recorte em que venceu sete adversários – dentre eles concorrentes diretos –, o Leão é apontado pela UFMG como o favorito à conquista do título do Brasileirão após a conclusão da 22ª rodada, com 36%. Atrás do escrete vermelho-azul-a-branco no levantamento estão o Botafogo (28,3%), Flamengo (15,9%), Cruzeiro (6,7%) e São Paulo (6,2%). + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Na última temporada, o Palmeiras venceu a Série A com 70 pontos, mas poderia ter levado o título até com 69, já que o Grêmio, segundo colocado, somou 68. Em 2022, a margem foi maior, de 74 pontos para garantir o título — o Alviverde totalizou 81 naquela temporada. Em 2021, 2020 e 2019, o campeão precisou de pelo menos 72, 71 e 75 pontos, respectivamente.