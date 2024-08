"Tentar um resultado que nos favoreça", diz CEO do Fortaleza sobre ida contra o Rosário, na Argentina

Dirigente enalteceu o momento do time argentino e afirmou que o Tricolor precisa de "preparo mental, psicológico e técnico" para o duelo na casa do adversário

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista durante o embarque da equipe para a Argentina na tarde desta segunda-feira, 12. No país vizinho, o Leão do Pici vai encarar o Rosário Central na quarta, 14, em duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na oportunidade, o dirigente enalteceu o momento do time argentino e afirmou que o Tricolor precisa de "preparo mental, psicológico e técnico" para o duelo na casa do adversário.

"Eles estão em um bom momento, então temos que ter preparo mental, psicológico e técnico para um grande duelo. Vamos tentar trazer para o Castelão um resultado que nos favoreça", disse.