Técnico do Rosario Central pede demissão a 12 dias de enfrentar Fortaleza na Sul-Americana

O técnico Miguel Ángel Russo deixou o comando técnico do Rosário Central-ARG, adversário do Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A informação é do jornalista argentino Cesar Luis Mierlo.

Aos 68 anos, o motivo da saída de Russo de 'Los Canallas' seria seu estado de saúde. O clube argentino pretende seguir com ele na agremiação, mas em outra função.

O comandante é considerado um dos técnicos mais emblemáticos do futebol argentino. Além do Rosário, onde estava em sua 4ª passagem, acumula em sua carreira clubes como Boca Juniors-ARG, Estudiantes-ARG, Racing-ARG, Velez Sarfield-ARG e San Lorenzo-ARG.