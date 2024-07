Rosário Central segura empate com o Inter e enfrenta o Fortaleza nas oitavas da Sula

Jogadores de Internacional e Rosário Central disputam espaço durante jogo da Copa Sul-Americana Crédito: SILVIO AVILA / AFP

O Fortaleza irá enfrentar o Rosário Central-ARG nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe argentina ficou no empate com o Internacional-RS por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, 23, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na ida, em Rosário-ARG, o placar havia sido 1 a 0 para os donos da casa. Mesmo precisando do resultado, o Inter não conseguiu se impor dentro de casa no começo. Roger Machado, que fazia sua estreia como mandante sob o comando do Colorado, mandou a campo uma escalação bastante ofensiva, com Alan Patrick, Wesley, Borré e Valencia no ataque. Não surtiu efeito. A todo momento, o time brasileiro esbarrava na forte marcação de 'Los Canallas', que impediam qualquer ímpeto agressivo gaúcho. No entanto, o pior viria aos 18 minutos. Depois de bola alçada na área, Mallo dominou e passou para Sandéz, que chutou forte, sem chancs para Rochet.