Rossetto revela que vinda ao Fortaleza partiu de convite de Bruno Costa

Um dos destaques do Fortaleza no Brasileirão, o volante Matheus Rossetto revelou, em entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 1º, bastidores de sua chegada ao clube cearense.

O camisa 16 citou que, além do tricolor, outros clubes demonstraram interesse em seu futebol. No entanto, apenas o Leão lhe atraiu. "Tiveram muitos clubes interessados que entraram em contato comigo. O próprio Atlanta quis renovar o contrato, mas eu queria voltar para o Brasil. Um dos últimos que me ligou foi o Fortaleza e foi o que mais me chamou atenção pelo diferencial".