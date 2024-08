Rossetto fala sobre adaptação ao Fortaleza e pressão em substituir Caio Alexandre

Volante Matheus Rossetto no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Rossetto possui 19 jogos com a camisa leonina, dos quais em 12 foi titular. A concorrência, porém, é forte. No elenco, o Tricolor do Pici possui seis atletas para a posição. O próprio atleta comentou sobre a disputa. "Sabemos da qualidade do nosso time. A disputa é bastante, porque temos Sasha, Pedro Augusto, Hércules.. se eu for citar todos, falarei apenas jogadores de alto nível", admitiu. Pressão em substituir Caio Alexandre A chegada do jogador ao escrete de Vojvoda se deu, em especial, para preencher uma lacuna deixada após a saída de Caio Alexandre ao Bahia. Rossetto evitou comparações com ex-camisa 8, mas citou a pressão em substituí-lo.