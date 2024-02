Paz elogia Matheus Rossetto e estima de "15 a 20 dias" para volante entrar em forma

De acordo com o dirigente, o volante chegou bem e apresentou condições muito boas nos exames inicias e no teste de força, mas ainda precisará de tempo para se aproximar do nível físico do elenco

“Tem que se esperar um pouquinho para ele entrar em campo. Eu sei que tem a ansiedade do torcedor, que é natural querer ver o jogador em campo. O último jogo dele foi em novembro, então ele ainda vai ter uns 15 a 20 dias para entrar em forma. Mas chegou bem, os exames iniciais dele foram muito bons. Teste de força muito bom. Chegou acima do que esperávamos, mas leva um tempinho ainda para estar no mesmo nível do elenco”, explicou.

Após algumas negociações frustradas na busca por um segundo volante, o Fortaleza anunciou na última sexta a contratação de Matheus Rossetto , que estava no Atlanta-EUA, da MLS. De acordo com Marcelo Paz, apesar dos exames iniciais terem sido “muito bons”, o atleta ainda vai precisar de 15 a 20 dias para entrar em forma e se aproximar do nível do restante do elenco.

No treino aberto realizado no Centro de Excelência no último sábado, Rossetto esteve presente, mas não participou das atividades com bola — apenas trabalhos físicos na beira do campo. De acordo com Marcelo Paz, o jogador foi uma oportunidade de mercado dentro da necessidade que eles buscavam. Além disso, elogiou o volante e enfatizou que ele tem as características solicitadas por Vojvoda.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube



“O Rossetto tem as características que o Vojvoda quer para essa posição. É um organizador, um cara que inicia o jogo. Jogador de bom currículo, de vitória e conquistas. Foi uma oportunidade de mercado que apareceu dentro da necessidade que queríamos. Estou feliz com a vinda dele. Quando surgiu o nome do Fortaleza, ele deu uma prioridade para vir pra cá”, comentou.