"Queremos conquistar esse título", diz Rossetto sobre Copa Sul-Americana

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 1º, o volante do Fortaleza, Matheus Rossetto, falou sobre a campanha do Leão no G-4 da Série A. O jogador revelou ainda que, dentre os objetivos da equipe na atual temporada, a conquista da Copa Sul-Americana é uma das prioridades.

“Libertadores é o nosso principal objetivo, mas o primeiro de tudo é ter a Sul-Americana, que batemos na trave e agora estamos de volta focados. Queremos conquistar esse título (Sul-Americana) e também a vaga na Libertadores, ficando entre os quatro”, revelou o camisa 16 tricolor.

Atual vice-campeão da Sul-Americana, o Fortaleza avançou para as oitavas de final desta edição como líder do grupo D. Na próxima fase da competição, o Tricolor enfrentará o Rosário Central-ARG. O jogo de ida acontece no dia 14 deste mês, no estádio Gigante de Arroyito, em Santá Fé, na Argentina.