Técnico do Brasil Sub-20, Ramon acompanha vitória do Fortaleza Sub-17 e visita CT

Treinador da seleção brasileira Sub-20, Ramon Menezes acompanhou a vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, na tarde desta terça-feira, 30, no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra.

Além disso, o profissional conheceu a estrutura e os processos realizados no CT da base do time tricolor, localizado em Maracanaú. O técnico de 52 anos também acompanhará a partida entre Leão e Goiás, na quinta-feira, 1º, válida pelo Brasileirão Sub-20.