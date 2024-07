Fortaleza recebe São Paulo no Castelão em confronto direto pelo G-4 da Série A

Dono da melhor campanha do Brasileirão nas últimas nove rodadas, o time comandado por Vojvoda chega com a confiança elevada. Além da boa fase em si da equipe dentro de campo, outro fator que aumenta a expectativa da torcida tricolor é o desempenho quase impecável do Leão como mandante – condição que está invicto e soma sete vitórias consecutivas no certame.

Com expectativa de casa cheia, o Fortaleza recebe o São Paulo neste sábado, 27, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo que marca o primeiro jogo do returno da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida entre os tricolores é um confronto direto na tabela de classificação, já que apenas um ponto separa o Leão do time paulista.

Segundo a parcial divulgada nesta sexta-feira, 26, mais de 33 mil pessoas garantiram presença no Gigante da Boa Vista. O Tricolor do Pici iniciou o check-in na última quinta e lançou ingresso com preço promocional, a partir de R$ 20,00.

Rival do Fortaleza, o São Paulo vem de dois empates seguidos na Série A e precisa vencer na Arena Castelão para tentar retomar o posto no G4. Na competição, o Tricolor do Morumbi tem sido um visitante “indigesto” e possui a quarta melhor campanha fora de casa de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, com três vitórias, três empates e três derrotas. Ou seja, 44% de aproveitamento.

No histórico recente do embate, a vantagem é toda do Fortaleza. O escrete vermelho-azul-e-branco não perde para o São Paulo desde 2021 – o último revés aconteceu na Série A de 2020. Neste recorte contra o clube paulista, foram nove encontros, cinco vitórias para o Leão e quatro empates. No primeiro turno do Brasileiro deste ano, inclusive, a equipe cearense venceu o rival no Morumbis por 2 a 1.