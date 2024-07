Vojvoda defende invencibilidade contra o São Paulo à frente do Fortaleza; veja números

Técnico do Fortaleza desde 2021, Juan Pablo Vojvoda tem uma marca importante para defender diante do São Paulo neste sábado, 27, às 21h30min (de Brasília), em jogo da 20ª rodada da Série A do Brasileirão.

Isso porque o comandante argentino não sabe o que é perder para a equipe paulista estando à frente do Leão do Pici. Desde que chegou ao futebol brasileiro, ele enfrentou o Soberano em nove oportunidades e venceu cinco, além de empatar outras quatro. No recorte, são 13 gols feitos e sete sofridos.