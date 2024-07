Atacante do Rosário Central é filho de auxiliar técnico do Fortaleza

Centroavante dos Canallas, Luca Martínez, de 23 anos, iniciou sua carreira nas categorias de base do Rosário Central e integra a equipe profissional desde 2021. Em sua primeira temporada no time principal, Luca anotou seis gols e uma assistência em 38 jogos. Já na atual temporada, o jogador soma três gols em 15 partidas.

O confronto inédito entre Fortaleza e Rosário Central pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana será marcado por uma situação curiosa: o duelo entre pai e filho. Isso porque um dos atacantes do time argentino, Luca Martínez, é filho do auxiliar técnico de Vojvoda, Nahuel Martínez. O jogo contra o Fortaleza será a primeira vez em que Luca enfrentará o pai.

Nascido no México, Luca também atua defendendo o sub-23 da seleção mexicana. Neste ano, o jogador participou do Torneio de Toulon, competição de seleções de base, e contribuiu com um gol e uma assistência.

Na disputa da fase de grupos da Copa Libertadores desta edição, Luca foi utilizado em quatro partidas, inclusive na derrota diante do Atlético-MG.