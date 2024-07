Fortaleza x Rosário Central na Sul-Americana: Leão tem histórico positivo contra time argentinos

O Leão do Pici enfrentará mais um clube argentino pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Fortaleza conheceu na noite dessa terça-feira, 23, seu adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrentará o Rosário Central, da Argentina, que se classificou nos playoffs ao superar o Internacional por 2 a 1 no placar agregado. Conforme a tabela base divulgada pela Conmebol, as equipes duelarão entre os dias 14 e 21 de agosto.



Apesar de nunca ter disputado uma partida contra os Canallas, o Fortaleza possui uma considerável experiência diante das equipes argentinas. No retrospecto geral de competições internacionais, o Leão do Pici já enfrentou os hermanos em campo em 11 oportunidades, tendo o saldo de quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.

A maior vitória do Tricolor foi contra um time argentino foi diante do Boca Juniors, quando venceu por 4 a 2 na fase de grupos desta edição da Sul-Americana. Já a maior derrota aconteceu diante do Estudiantes, ao ser batido por 3 a 0 nas oitavas de final da Libertadores de 2022.