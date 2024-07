Duelo entre Criciúma e Fortaleza é marcado por final polêmica e tabu para o tricolor em SC

O Tricolor do Pici nunca venceu o Criciúma jogando em Santa Catarina. Ao todo, foram cinco jogos, todos no Estádio Heriberto Hülse, palco do embate de quarta-feira

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, contra o Criciúma, pela Série A do Brasileiro. As duas equipes voltam a se enfrentar depois de seis temporadas. No entanto, este duelo, é recheado de fatos históricos e tabus.

No plantel carvoeiro estavam jogadores como Paulo Baier e Douglas. A primeira parte da decisão daquele ano foi no Castelão, dia 30 de novembro. O Tricolor do Pici, venceu por 2 a 0, gols de Vinicius e Finazzi. Com isso, um empate ou uma derrota por até um tento de diferença ainda assegurariam o primeiro título nacional da história leonina.

Na volta, porém, a frustração: 4 x 1 para o Criciúma. O confronto, todavia, é até hoje lembrado de forma polêmica, especialmente no lado cearense. Vinicius, aos 26 minutos do segundo tempo, foi expulso, após se envolver em confusão com Juca. O placar marcava 3 a 1 para os donos da casa.

Recentemente, em entrevista ao canal "De Frente com Douglas Rocha" Finazzi atrelou o vice a má atuação do árbitro Paulo César de Oliveira. "Coloco na conta dele, infelizmente. O Criciúma veio pra dar pancada. No futebol, dificilmente iriam ganhar do Fortaleza, tirar a vantagem. Mas começou a pancaria e ele deixou correr".