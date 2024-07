Fortaleza tenta até o último minuto, mas Herrera fecha com time da MLS, afirma jornalista

Em 2024, o lateral jogou 20 partidas, tendo entrado em campo pela última vez há quase dois meses, no empate por 1 a 1 contra o Temperley, pela Copa da Argentina, no dia 21 de maio

Como adiantado pelo Esportes O POVO, em conjunto com o jornalista Pablo Sager, da Rádio D Sports, da Argentina, o Tricolor tentava a contratação do defensor de 25 anos por empréstimo de um ano com opção de compra fixada.

O Fortaleza formalizou propostas em busca de contratar o lateral-direito Andrés Herrera, do River Plate. Contudo, o atleta chegou a um acordo com o Colombo, da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos, conforme noticiou o jornalista Cesar Luis Merlo.

Revelado no San Lorenzo, Herrerachegou ao River Plate em 2022. Em fevereiro de 2024, renovou o vínculo até dezembro de 2026. Pelo clube, disputou 80 partidas, registrando três gols e quatro assistências. O 'El Millonario' detém 70% dos direitos do atleta. Os 30% restantes pertencem ao San Lorenzo.

No clube argentino, disputa posição com Agustín Sant’Anna. Com a lesão do lateral-direito, Herrera está sendo preterido pelo técnico Martín Demichelis, que escala o meio-campista Santiago Simón na posição.

Em três temporadas pelo River Plate, conquistou o Campeonato Argentino e a Supercopa da Argentina. Em 2022, pela Libertadores da América, atuou como titular nos duelos contra o Fortaleza.