Adversário do Fortaleza, Criciúma terá seis desfalques e retorno importante para o jogo

O elenco do Criciúma finaliza preparação para o confronto na tarde desta terça-feira, 23. As equipes se enfrentam na quarta-feira, 24, às 19 horas

Em partida atrasada da terceira rodada da Série A, Criciúma e Fortaleza se enfrentarão nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati poderá ter seis desfalques em seu elenco e o retorno de uma peça importante.

Um dos principais nomes do Tigre, o atacante Felipe Vizeu deverá retornar contra o Fortaleza. Na partida diante do Flamengo, o jogador saiu de campo com dores na região lombar, mas finaliza a recuperação e treina com o restante do elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do importante retorno, a equipe catarinense ainda terá desfalques significativos para a partida. O atacante Allano será baixa no elenco após ter recebido cartão vermelho contra o Flamengo. Enquanto o lateral-direito Claudinho e o meia Barreto cumprem suspensão após terem recebido o terceiro amarelo na mesma partida.