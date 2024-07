Com Zé Welison, Fortaleza viaja em voo fretado para encarar Criciúma em Santa Catarina

Visando diminuir o desgaste do elenco e facilitar a logística, o Fortaleza optou por fretar um avião para Santa Catarina, onde terá o Criciúma como adversário na próxima quarta-feira, 24, às 19h30min, no estádio Heriberto Hulse, em duelo atrasado da 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A delegação do Tricolor do Pici embarcou na manhã desta segunda-feira, 22, com destino a cidade de Jaguaruna-SC. Nesta terça, 23, o treinador Vojvoda comanda o treino de apronto no Estádio da Montanha, localizado em Nova Veneza-SC, às 15h30min.