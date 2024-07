Fortaleza terá seis desfalques e três retornos para enfrentar o Criciúma pela Série A

Vojvoda não terá seis jogadores à disposição, mas conta com o retorno de Emanuel Brítez e Titi, que estavam suspensos, e Zé Welison, recuperado de lesão

O Fortaleza volta a campo na noite desta quarta-feira, 24, em partida atrasada válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Criciúma, em Santa Catarina. Buscando manter a atual sequência positiva na Série A, Vojvoda terá seis desfalques, mas contará também com três retornos importantes para o duelo.

O escrete vermelho-azul-e-branco não contará com Hércules e Breno Lopes, por terem recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO, assim como Benjamin Kuscevic, que foi expulso contra o Dragão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por lesões, o plantel não terá Marinho, com um torcicolo muscular; Calebe que vive um processo de fortalecimento muscular; e Emmanuel Martínez, em transição após um estiramento ligamentar colateral medial joelho direito.