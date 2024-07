Fortaleza bate Atlético-GO por 3 a 1, vence quarta seguida e assume 4ª posição da Série A

Com chances reais de entrar no G-4 da competição, o Fortaleza buscou ter mais a posse de bola no início. Porém, esbarrava em uma forte marcação do Atlético, montada pelo técnico Vagner Mancini. Tanto é, que boa parte das oportunidades criadas pelo tricolor ao longo do primeiro tempo, foram com chutes de fora da área.

O resultado levou o Leão ao G-4 do torneio com 32 pontos na tabela de classificação. O time volta a campo na quarta-feira, 24, às 19 horas, contra o Criciúma, fora de casa, em duelo atrasado da 3ª rodada da competição.

Em jogo marcado por expulsões, o Fortaleza venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na noite deste domingo, 21, na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro. Pochettino, Alix Vinicius (contra) e Renato Kayzer marcaram os gols do Tricolor. Roni descontou.

Buscando alternativas para furar a defesa adversário, o Tricolor do Pici apostou em jogadas individuais. Deu certo. Hércules acertou belo drible, mandou na área e Pochettino, de cabeça, abriu o placar no Gigante da Boa Vista, aos 22 minutos.

Depois disso, o domínio cearense foi claro no confronto, já que o tento anotado obrigava o clube goiano sair de sua zona de conforto.

Nesse cenário, o Leão tentava o segundo gol. E ele quase veio. No minuto 37, Hércules chutou de longe e mandou na trave. No rebote, Lucero chegou a balançar as redes, mas estava impedido.

Quando a partida se desenhava tranquila para os comandados de Vojvoda, a surpresa: empate atleticano. Guilherme Romão recebeu na ponta-esquerdo e cruzou para Roni deixar tudo igual.

Antes da etapa inicial encerrar, ainda teve tempo para mais emoção. Hurtado deu um carrinho desproporcional em Rossetto e recebeu cartão vermelho direto.

O retorno do intervalo mostrava um duelo com panorama parecido: Fortaleza com a bola, Atlético se defendendo. Porém, quando pareciam que as coisas seriam mais fáceis, já que estava com um a mais, o Tricolor do Pici teve um expulso também.