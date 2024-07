Pochettino, do Fortaleza, atinge maior número de participações em gols de sua carreira

Pochettino comemora gol no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

Até então, o melhor desempenho do jogador em números havia sido em 2023, seu primeiro ano com a camisa do Leão. Foram, 6 tentos e 10 contribuições aos seus colegas, sendo efetivo de forma direta em 16 bolas nas redes, nas 70 vezes que esteve em campo. O atleta já havia sido destaque do Tricolor do Pici na última rodada, marcando contra o Vitória. Na oportunidade, foi o segundo gol do escrete vermelho-azul-e-branco na partida. Ao todo, em 109 jogos, são 11 gols e 22 assistências pelo Fortaleza, tendo sido importante nas conquistas do Campeonato Cearense 2023 e Copa do Nordeste 2024.