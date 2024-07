Fortaleza detém média de dois gols por jogo em sequência de nove vitórias em casa

Atual dono da melhor pontuação como mandante no Campeonato Brasileiro de 2024, o Fortaleza repetiu o roteiro de marcar três gols jogando em casa na tarde deste sábado, 21, diante do Atlético-GO. Entre Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, o Tricolor detém uma média de dois gols por jogo no recorte das últimas nove partidas em casa, saindo vitorioso em todas elas.

Ao todo, a equipe de Vojvoda balançou as redes 18 vezes, marcando três gols em três das nove partidas. No recorte, o Leão do Pici enfrentou o Sportivo Trinidense pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o CRB na final da Copa do Nordeste e Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Vitória e Atlético-GO pela Série A.

Como mandante, o escrete vermelho-azul-e-branco detém ainda o melhor ataque entre todos os times na Série A, com 17 gols em 10 jogos, ao lado do Cruzeiro – este com três jogos a menos na condição. Com isso, o Tricolor também figura como a melhor pontuação do Campeonato Brasileiro jogando em casa.