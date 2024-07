Fortaleza tem negociação avançada com River Plate pela contratação de Andrés Herrera

Andrés Herrera, lateral-direito do River Plate-ARG, está próximo de reforçar o Fortaleza Crédito: Divulgação/River Plate

O 'El Millonario' detém 70% dos direitos do atleta, enquanto os outros 30% permaneceram sob posse do San Lorenzo, clube onde Herrera foi revelado e teve a primeira experiência no profissional. Vale ressaltar que o River renovou o contrato do lateral no início desta temporada até dezembro de 2026. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Andrés Herrera chega para disputar posição com Tinga, capitão e ídolo do Fortaleza, e Dudu, que não tem tido muitas oportunidades. Nos últimos 17 jogos que foi relacionado, Dudu foi utilizado por Vojvoda em apenas uma ocasião, na vitória do Tricolor sobre o Juventude, no fim de junho.