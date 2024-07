Kayzer marca primeiro gol pelo Fortaleza desde retorno, se emociona e agradece ao clube

Esta é a segunda passagem de Kayzer pelo Pici. Na primeira, em 23 partidas, balançou as redes três vezes. Nessa, em 15 jogos, vinha passando em branco

A vitória do Fortaleza por 3 a 1, diante do Atlético-GO, na noite deste domingo, 21, pela 18ª rodada da Série A ficará marcada para um jogador em específico: Renato Kayzer. O camisa 79 fez o terceiro gol tricolor no duelo. O primeiro depois de seu retorno.

Na saída do campo, o atleta, que se emocionou na comemoração, agradeceu ao clube pelo apoio e "lamentou" ter sido contra seu ex-time. "Infelizmente foi contra o Atlético, um clube que me abriu as portas para eu fazer uma parte da minha recuperação ano passado. Mas fico feliz, era um gol muito esperado, desde quando voltei, não tinha marcado ainda".