Fortaleza possui apenas uma vitória contra o Atlético-GO na Série A; confira histórico

Atacante Airton e zagueiro Titi no jogo Atlético-GO x Fortaleza, no Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro Série A Crédito: Alan Deyvid/ACG

O Fortaleza não costuma ter vida fácil diante do Atlético-GO, adversário deste domingo, 21, às 18h30min na Arena Castelão. Pela Série A, o histórico de confrontos entre as duas equipes é nada favorável para o Leão do Pici. Desde 2020, ano do primeiro embate entre os dois na competição, foram seis jogos. Duas vitórias do Dragão, três empates e somente um triunfo do Tricolor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dentro desses duelos, dois chamam atenção. O primeiro foi o acachapante resultado de 3 a 0 que o clube goiano aplicou na equipe do Pici em pleno Castelão. Aquele embate marcava o retorno da torcida ao estádios, depois do período de portões fechado, em razão da pandemia de Covid-19.