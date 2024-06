Brasil domina, mas fica no empate sem gols com a Costa Rica na estreia da Copa América

Com o resultado, o time canarinho fica na segunda posição do Grupo D com um ponto somado. O primeiro lugar pertence à Colômbia

O Brasil até dominou as ações, mas não teve efetividade suficiente e ficou no empate sem gols com a Costa Rica na estreia da Copa América, nesta segunda-feira, 24. No SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA), a Seleção sofreu com a marcação adversária e com a pouca inspiração dos seus atacantes.

Com o resultado, o time canarinho fica na segunda posição do Grupo D com um ponto somado. O primeiro lugar pertence à Colômbia. O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira, 28, diante do Paraguai, às 22 horas (de Brasília).

Brasil 0x0 Costa Rica: o jogo

Ampla favorita no confronto, a seleção brasileira iniciou a partida tomando as rédeas e chegou a ter 80% da posse de bola. No entanto, a dificuldade em adentrar no último terço do campo era clara - seja pela competência costarriquenha em se defender bem, seja pelo campo reduzido do SoFi Stadum.