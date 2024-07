Vojvoda exalta bom momento do Fortaleza e reforça foco Série A: "Objetivo principal"

Com a vitória de 3 a 1 do Fortaleza sobre o Vitória na Arena Castelão nessa quarta-feira, 17, o Tricolor permanece na cola do G-6, com 29 pontos somados. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o bom momento do time e ressaltou o foco em seguir protagonizando uma campanha na parte de cima da tabela da Série.



“O objetivo principal é sempre permanecer na Série A, mas este clube cresce a cada ano, então temos uma mentalidade de crescimento. Estamos em um bom momento e temos que cuidar disso”, enfatizou Vojvoda.

“Sabemos que estamos no meio do Brasileirão, então nossa cabeça está focada nisso. Por isso, um dos nossos objetivos era se classificar em primeiro lugar na fase de grupos da Sul-Americana e conseguimos, porque sabemos dessa logística e da importância do Brasileirão”, acrescentou.