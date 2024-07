Fortaleza tem a segunda melhor defesa do Brasileirão em jogos como mandante

O Fortaleza venceu o Vitória na noite desta quarta-feira, 17, na Arena Castelão. Na ocasião, o Leão do Pici chegou a sofrer um gol no final do jogo, quando já vencia por 3 a 0. Contudo, o histórico defensivo do Tricolor em seus domínios tem sido destaque na atual edição do Campeonato Brasileiro. Entre todas as equipes da Série A, o time de Vojvoda detém a segunda melhor defesa jogando em casa, com apenas cinco gols sofridos.

Vale lembrar que o Leão do Pici está entre as equipes que já completaram mais jogos em casa até a 17° rodada, que terminou nesta quarta-feira. Ao lado de Palmeiras, São Paulo, Vasco e Vitória, o Fortaleza atuou como mandante em nove oportunidades. Na condição citada, apenas o Juventude sofreu menos gols (4), ainda que tenha jogado uma partida a menos.

Contabilizando todos os jogos da competição – seja como mandante ou visitante –, o clube cearense tem a terceira melhor defesa do torneio, com 16 gols sofridos. Apenas Botafogo (14) e Palmeiras (13) tiveram menos tentos anotados contra a própria meta.