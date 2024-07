Fortaleza detém o terceiro melhor ataque como mandante na Série A 2024

O time de Juan Pablo Vojvoda balançou as redes 14 vezes nos nove jogos que disputou em casa na atual edição do Brasileirão

Vivendo uma grande fase no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza detém o terceiro melhor ataque em jogos como mandante no torneio nacional. Ao todo, o Tricolor balançou as redes em 14 ocasiões atuando em seus domínios. As únicas equipes que anotaram mais tentos jogando em casa na competição foram Botafogo (15) e Cruzeiro (17).

Assim como fez na noite desta quarta-feira, 14, vencendo o Vitória por 3 a 1, a efetividade do Fortaleza tem aumentado jogando ao lado de sua torcida, condição em que venceu os últimos oito jogos e não perde há 16 partidas. Antes figurando como uma equipe que desperdiça muitas chances, o Tricolor anotou onze tentos nos últimos seis jogos, a melhor marca entre todos os clubes no recorte, empatado apenas com o São Paulo.

No Brasileirão, seja como mandante ou visitante, o Fortaleza vive grande crescente e tem a quarta melhor campanha nas últimas dez rodadas. Ao todo, são 19 pontos conquistados dos 30 disputados, atrás apenas de Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro.