Paz explica recusa ao Corinthians, mas pondera: "Um dia meu ciclo vai acabar no Fortaleza"

CEO da SAF do Leão do Pici voltou a falar sobre a decisão de permanecer no clube cearense. Entrevista foi dada ao canal InfoMoney, no Youtube

Após recusar a proposta do Corinthians em junho, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, voltou a falar sobre a decisão de permanecer no clube cearense. Em entrevista ao canal InfoMoney, no Youtube, o dirigente explicou o motivo da negativa ao time paulista.

"Houve o convite, sim. Isso se tornou público. Eu não poderia sair do Fortaleza neste momento, sair no meio do ano seria muito ruim para todo mundo, para minha imagem e história no clube. Agradeci o convite, o Corinthians é gigante, é um clube que qualquer profissional que está no futebol tem o desejo de um dia trabalhar", comentou.