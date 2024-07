"A gente rivaliza com o Bahia, porém nosso crescimento foi orgânico", diz CEO do Fortaleza

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista ao canal InfoMoney, especializado em mercado financeiro, na última semana. Na ocasião, o dirigente falou sobre o crescimento do futebol nordestino e disse que hoje o Leão do Pici rivaliza com o Bahia, mas ressaltou que a evolução leonina foi orgânica.

"Está entre os mais (organizados), com absoluta certeza. O Bahia recebeu um aporte muito grande do Grupo City, é um dinheiro que a gente não consegue enxergar. Há um padrão do Grupo City que é muito importante, mais do que o dinheiro, que vale demais. É um padrão de organização, método e intercâmbio entre os clubes do grupo. Acho que a gente rivaliza com o Bahia, porém nosso crescimento foi orgânico. Foi sem aporte e investidor, foi através da nossa gestão: diretoria, torcida e o time entregando resultado em campo", disse.