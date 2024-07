Rival do Fortaleza, Vitória está entre os piores visitantes da Série A

Em contraponto, o Leão do Pici está invicto na capital cearense pelo Brasileirão e figura como um dos melhores mandantes do torneio

Adversário do Fortaleza na próxima quarta-feira, 17, o Vitória não vive bom momento atuando fora de casa em jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em sete confrontos como visitante, o Rubro-Negro conquistou somente uma vitória, além de dois empates e quatro derrotas.

O desempenho ruim longe do Barradão, que totaliza um aproveitamento de 24%, coloca o time baiano entre os piores visitantes do Brasileirão. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Vitória só tem rendimento melhor que cinco times: Vasco (14%), Juventude (9%), Corinthians (7%), Grêmio (5%) e Fluminense (4%).