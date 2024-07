Fortaleza de 2024 tem 2° melhor início de Série A nos primeiros 15 jogos

O desempenho do time cearense o coloca como um dos principais candidatos ao G-6 do Brasileirão. O Fortaleza está empatado em número de pontos com o Cruzeiro (6° colocado), mas perde no número de vitórias (8x7)

O Fortaleza está realizando o segundo melhor início de campeonato desde 2019. Com 26 pontos somados, o desempenho do Leão do Pici só fica atrás de 2022, quando registrou 30 pontos nos primeiros 15 jogos. Vale ressaltar que nesta temporada, o Tricolor de Aço chegou ao 15° confronto na 16ª rodada, por ter uma partida a menos.

Em 2024, a equipe de Juan Pablo Vojvoda registra sete vitórias, cinco empates e três derrotas. Este, inclusive, é o ano com menos revezes do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro após 15 jogos, iguala com 2022.

