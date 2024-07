Adversários regionais, Fortaleza e Vitória não se enfrentam pela Série A desde 2003

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.03.2024: Fortaleza x Vitória na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Ao todo, os leões se enfrentaram poucas vezes na elite do futebol brasileiro, sendo apenas sete jogos. O equilíbrio, no entanto, prevalece. Ambos possuem duas vitórias. O empate é o resultado que mais se repetiu, ocorrendo em três ocasiões. Na temporada atual, os clubes já estiveram frente a frente, porém, pela Copa do Nordeste. Em pleno Castelão, mesmo palco do jogo de quarta-feira, o Leão do Barra ganhou por 1 a 0, gol de Matheusinho. Vale ressaltar que essa foi a última derrota do escrete vermelho-azul-e-branco como mandante em 2024. Jogos entre Fortaleza e Vitória pela Série A Vitória 0 x 0 Fortaleza - 25/11/1973



Vitória 2 x 1 Fortaleza - 20/01/1974



Fortaleza 2 x 2 Vitória - 01/10/1986



Vitória 0 x 0 Fortaleza - 11/09/1993



Fortaleza 3 x 1 Vitória - 10/10/1993



Vitória 2 x 1 Fortaleza - 11/05/2003



Fortaleza 1 x 0 Vitória - 21/09/2003