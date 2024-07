Lucero alcança 25 participações em gols pelo Fortaleza em 2024; veja números

Lucero seis gols nos últimos seis jogos pelo Tricolor Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O centroavante Juan Martín Lucero atingiu a marca de 25 participações em gols pelo Fortaleza em 2024. Na vitória diante do Flamengo no Maracanã, nesta quinta-feira, 11, marcou o 21° tento no ano. Inclusive, nos últimos seis jogos, marcou seis vezes, sendo dois contra o Palmeiras e um contra Grêmio, Juventude, Fluminense e Flamengo. Em 41 partidas disputadas, ainda registra quatro assistências. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A fase artilheira de 'El Gato' em 2024 pelo Fortaleza está próxima de superar os desempenhos obtidos em 2022 e 2023, pelo Colo-Colo e na primeira temporada em solo cearense, pelo Tricolor do Pici, quando registrou 24 gols. Este, inclusive, é o maior número de tentos obtidos por Lucero por um clube durante o período de competições oficiais.