Alex Santiago recua em renúncia à presidência, mas perde espaço na SAF do Fortaleza

Presidente Alex Santiago na chegada a La Bombonera para o jogo Boca Juniors x Fortaleza pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Mais detalhes A decisão foi tomada entre a tarde e a noite de terça, após uma reunião com componentes da diretoria de futebol do Tricolor. Na ocasião, o presidente discordou de pontos apresentados pelo CEO da SAF, Marcelo Paz, e comunicou pessoalmente que deixaria o cargo de mandatário do clube. Posteriormente, Alex ainda informou o restante da cúpula, via Whatsapp, que deixaria o Fortaleza e que, inclusive, já tinha protocolado a carta de renúncia. O documento, que chegou a ser apresentado, seria entregue ao Conselho Deliberativo até quinta-feira, 11. A atitude do mandatário, no entanto, não foi bem vista por parte dos diretores, tanto da SAF quanto da associação. Um dos motivos, conforme publicado pelo Esportes O POVO, foi a divergência dele em relação ao trabalho feito pelo executivo de futebol Bruno Costa, contratado em dezembro de 2023.