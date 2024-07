Vojvoda e Tite duelarão pela 2ª vez na carreira; relembre confronto

No primeiro confronto entre os treinadores, acontecido no dia 5 de novembro de 2023, vitória do ex-comandante da Seleção Brasileira

O duelo entre Flamengo e Fortaleza nesta quinta-feira, 11, no Maracanã, marcará o segundo encontro entre os técnicos Tite e Juan Pablo Vojvoda. No primeiro confronto entre os treinadores, acontecido no dia 5 de novembro de 2023, vitória do ex-comandante da Seleção Brasileira.

À época, Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols do Rubro-Negro, no triunfo por 2 a 0 na Arena Castelão.

Os encontros entre Tite e Juan Pablo Vojvoda, porém, não ficam restritos aos gramados. Em 2021, ainda como técnico do Brasil, os comandantes se encontraram no Aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, e conversaram sobre dificuldades pessoais da vida de treinador e sobre táticas.