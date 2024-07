Garçom e artilheiro: dupla Pochettino e Lucero soma 34 participações diretas em gols

Pochettino e Lucero têm se destacado com a camisa do Leão Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O setor ofensivo do Fortaleza em 2024 tem sido liderado por uma dupla que fala espanhol e tem se comunicado muito bem dentro das quatro linhas brasileiras. Os argentinos Juan Martín Lucero e Tomás Pochettino já acumulam 34 participações diretas em gols na atual temporada e têm batido os próprios recordes individuais nas carreiras. Ao todo, Pochettino já contribuiu com 11 assistências na temporada, sendo quatro delas para Lucero, e balançou as redes em três oportunidades. Por sua vez, o centroavante chegou a 20 gols no ano ao marcar o tento da vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, no último domingo, 7, após escanteio cobrado pelo camisa 7. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante sua carreira, o máximo de gols registrados pelo camisa 9 em uma temporada havia sido 24, obtidos em 2022 e 2023, por Colo-Colo, do Chile, e Fortaleza, respectivamente. Com isso, o centroavante tem grandes chances de superar a fase mais artilheira da carreira. No ano, ao todo, disputou 40 partidas e participou de 24 dos 74 gols (32%) do Fortaleza.