Marinho destaca força do Fortaleza como mandante na Série A: "É difícil ganhar da gente"

Desde 2023 no Pici, Marinho ainda busca consolidação no escrete de Vojvoda. Ao todo, são 54 jogos, sete gols anotados e cinco assistências, além do título da Copa do Nordeste 2024

Marinho passou um período fora se recuperando de um estiramento muscular na coxa direita. A última vez que tinha disputada uma partida foi ainda no dia 21 de maio, na eliminação da equipe cearense na Copa do Brasil para o Vasco, nas penalidades.

Após quase dois meses de fora, o atacante Marinho voltou a ser opção para o Fortaleza . Na última quarta-feira, 3, na derrota por 2 a 0 diante do Vasco , em São Januário, pela Série A, o camisa 11 já havia atuado por alguns minutos. O mesmo se repetiu nesse último domingo, 7, no triunfo leonino pelo placar de 1 a 0, contra o Fluminense .

O atleta falou sobre seu retorno, além de destacar a força tricolor como mandante neste Brasileirão. "Eu venho buscando recondicionamento físico. Passei muito tempo no departamento médico, ninguém gosta de ficar. Mas pude entrar para ganhar ritmo e ajudar."

"Falei para o professor que não é o lado que costumo jogar, mas o importante é entrar e ajudar. Em casa, com apoio do nosso torcedor, é difícil ganhar da gente", concluiu o ponta-direita, que atuou pela parte esquerda do campo.



