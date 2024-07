Pochettino iguala recorde de Ricardinho de passes decisivos em um único jogo do Brasileirão

Pochettino também registrou, contra o Fluminense, o maior número de chances criadas na atual edição do Brasileirão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC | Júlio Caesar/O POVO

Figura frequente entre os destaques do Fortaleza na temporada de 2024, o meia Tomás Pochettino igualou o recorde de passes decisivos em um único jogo de Campeonato Brasileiro Série A na tarde deste domingo, 7. Apontado pelo site SofaScore, o dado exibe as jogadas que terminaram em assistência, pré-assistência ou lance perigoso. Mesmo com a vitória magra, por 1 a 0, sobre o Fluminense, o meia argentino registrou 10 passes chaves, sendo que um deles culminou em assistência para o gol de Lucero. Agora, o jogador divide o recorde com um ex-atleta que também teve grande destaque no futebol cearense: o meia Ricardinho, ídolo da torcida do Ceará, que trabalha no clube até hoje. Ricardinho registrou o mesmo número de passes decisivos em em 2019, na partida do Vovô contra o Avaí. Ademais, ambos também estão igualados com Raphael Veiga (Palmeiras x América-MG - 2023) e Martín Benítez (América-MG x Atlético-GO - 2022).

Garçom tricolor Na vitória do Leão do Pici, por 1 a 0, sobre o Fluminense, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o argentino deu assistência para o gol de Lucero, que garantiu os três pontos para a equipe cearense. Com esse passe, Pochettino atingiu a marca de 11 assistências em 2024, a melhor marca de sua carreira em uma única temporada. O jogador já vem se destacando na Copa Sul-Americana deste ano, com quatro assistências na competição continental. Na Série A, Pochettino também tem se firmado como o garçom do Leão do Pici. Com o passe decisivo neste domingo, são mais quatro assistências contabilizadas por ele. O ano de 2023 havia sido sua melhor temporada quando o assunto era servir os atacantes. Foram dez assistências em 70 jogos disputados. Neste ano, o número foi superado em sua 36ª partida pelo Tricolor de Aço.