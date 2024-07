Pochettino tem a temporada com mais assistências da carreira

O meia Tomás Pochettino vive uma fase iluminada no Fortaleza. Na tarde deste domingo, 7 de julho, na vitória do Leão do Pici por 1 a 0 sobre o Fluminense, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o argentino deu assistência para o gol de Lucero, que garantiu os três pontos para a equipe cearense. Com esse passe, Pochettino atingiu a marca de 11 assistências em 2024, a melhor marca de sua carreira em uma única temporada.

O jogador já vem se destacando na Copa Sul-Americana deste ano, com quatro assistências na competição continental. Na Série A, Pochettino também tem se firmado como o garçom do Leão do Pici. Com o passe decisivo neste domingo, são mais quatro assistências contabilizadas por ele.

Sua visão de jogo, passes precisos e cruzamentos perigosos têm sido um diferencial importante para equipe de Juan Pablo Vojvoda em 2024. Tanto é que Pochettino tem sido peça fundamental no momento de decisão das partidas, inclusive demonstrando uma evolução no comparativo com outras temporadas.