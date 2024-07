Fortaleza empata com Juventude e não conquista acesso à Série A1 do Brasileiro Feminino

O confronto classificatório foi retomado às 15 horas desta terça-feira, com o Juventude conseguindo segurar o resultado. Os minutos finais do confronto ainda foram disputados sob neblina, mas sem causar impacto as equipes

Pelo terceiro ano consecutivo, o Fortaleza bateu na trave e não conseguiu o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Diante do Juventude, nesta terça-feira, 9, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as Leoas do Pici empataram por 2 a 2 e foram eliminadas da Série A2.

No duelo de ida, o Juventude havia vencido por 1 a 0 no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, com gol de Thalita. Sendo assim, as Leoas precisariam vencer por dois gols de diferença para conquistaram o acesso. Caso a vitória acontecesse por um gol de diferença, a decisão iria para os pênaltis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Porém, no embate decisivo, a equipe gaúcha conseguiu abrir 2 a 0 com Kety e Thalita. As Leoas reagiram e empataram o confronto, com gols de Natália e Bea. Porém, devido à neblina, a partida precisou ser interrompida aos 26 minutos do 2° tempo.