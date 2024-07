Adversário do Fortaleza, Flamengo sofreu apenas uma derrota como mandante em 2024

A última — e única — derrota do Flamengo como mandante aconteceu no dia 28 de abril, contra o Botafogo. Desde então, a equipe de Tite emplacou sete vitórias e um empate

No ano, o Rubro-Negro disputou 19 partidas atuando em casa, registrando 16 vitórias, dois empates e uma derrota, com 39 gols marcados e apenas sete sofridos. O aproveitamento é de 87,7%.

A última — e única — derrota do Flamengo como mandante aconteceu no dia 28 de abril, contra o Botafogo. Desde então, a equipe de Tite emplacou sete vitórias e um empate.

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, 10, às 20 horas (de Brasília), contra o Fortaleza , pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, defendendo uma invencibilidade de oito partidas sem derrotas atuando como mandante. As partidas englobam Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Fortaleza no Rio de Janeiro contra o Flamengo

O duelo entre Flamengo e Fortaleza no Rio de Janeiro será o sexto desde o retorno da equipe cearense à Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. Foram quatro vitórias do Rubro-Negro e uma do Leão do Pici.

No histórico geral, as equipes duelaram em 11 oportunidades com mando de campo do Flamengo, com o time carioca registrando seis vitórias, enquanto o Tricolor venceu três vezes. Duas partidas terminaram empatadas.