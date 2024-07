Flamengo poderá ter até sete desfalques para encarar o Fortaleza; Gabigol deverá retornar

Próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão, o Flamengo poderá ter até sete desfalques no plantel para encarar o Leão. As equipes se enfrentam às 20 horas desta quinta-feira, 11, no Maracanã, em partida válida pela 16ª rodada da Série A.

Vindo de um empate diante do Cuiabá, o Rubro-Negro precisa garantir a vitória frente ao Leão do Pici para se manter na liderança do campeonato. No jogo contra o Dourado, entretanto, o time comandado por Tite perdeu o atacante Bruno Henrique, que saiu de campo após uma entorse no tornozelo direito.