Juventude x Fortaleza pelo Brasileiro Feminino A2 é adiado devido à neblina no RS

A partida foi suspensa aos 26 minutos do segundo tempo, quando o placar estava empatado em 2 a 2. A conclusão do jogo que vale o acesso à primeira divisão será nesta terça, 9

A vaga pelo acesso à elite nacional feminina disputada por Juventude e Fortaleza será decidida apenas hoje. O confronto entre as duas equipes ontem no Alfredo Jaconi foi suspenso aos 26 minutos do segundo tempo, com o placar de 2 a 2, em função da densa neblina que tomou conta do campo. A partida será concluída nesta terça-feira, 9.

Além do desafio climático, marcado pela temperatura amena de quatro graus em Caxias do Sul, o Fortaleza também tinha, dentro de campo, uma missão complicada no Alfredo Jaconi. Pela derrota no primeiro jogo, as Leoas foram para a partida com a obrigação de vencer por dois gols de diferença para garantir o acesso, mas o início do confronto não foi nada bom.

Logo com um minuto de jogo, o Fortaleza cometeu pênalti em lance de ataque do Juventude pelo lado direito. Kety, com categoria, deslocou a goleira Renata na cobrança, abriu o placar e aumentou a vantagem do time gaúcho no embate. O Jaconero chegou a ampliar aos 27 minutos com Thalita.