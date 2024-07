Com sete vitórias consecutivas, Fortaleza alcança 15 partidas sem derrotas como mandante em 2024

O último revés como mandante aconteceu no dia 23 de março, contra o Vitória–BA, pela Copa do Nordeste. Desde então, foram 10 vitórias, sendo sete consecutivas, e cinco empates

O Fortaleza conquistou neste domingo, 7, diante do Fluminense, na Arena Castelão, a sétima vitória consecutiva como mandante. De quebra, o Leão do Pici alcançou a marca de 15 partidas sem derrotas atuando em solo cearense.

O último revés como mandante aconteceu no dia 23 de março, contra o Vitória–BA, pela Copa do Nordeste. Desde então, foram 10 vitórias, sendo sete consecutivas, e cinco empates. Ao todo, o Leão do Pici entrou em campo por cinco competições diferentes: Cearense, Nordestão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os triunfos foram registrados contra Nacional Potosí-BOL, Altos–PI, Boca Juniors-ARG, Sportivo Trinidense-PAR, Athletico-PR, CRB-AL, Grêmio, Palmeiras, Juventude e Fluminense. Contra Ceará, Cruzeiro, RB Bragantino, Vasco e Botafogo, os duelos terminaram empatados.