Apesar de derrota, João Ricardo foi destaque do Fortaleza diante do Vasco

Mesmo com boa atuação, João Ricardo não conseguiu evitar o revés que encerrou a sequência invicta de quatro jogos do Fortaleza na Série A

A derrota do Fortaleza para o Vasco por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 3, poderia ter sido maior se não fosse a boa atuação de João Ricardo na meta tricolor. O arqueiro, inclusive, foi o destaque da equipe, obtendo uma nota 8 no duelo, segundo os dados do Sofascore.

Ainda conforme o site, João Ricardo realizou sete defesas na partida contra o cruzmaltino, sendo quatro dessas feitas em finalizações de dentro da grande área, exigindo maior esforço do jogador para evitar o gol da equipe carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O goleiro tricolor começou a trabalhar logo cedo no confronto. Aos 17 minutos da etapa inicial, em escanteio cobrado por Luca Piton, Vegetti cabeceou e João Ricardo espalmou. Ainda na continuidade do lance, após bola atravessada na área, o camisa 1 do Fortaleza realizou a primeira grande defesa na partida em chute de Hugo Moura.