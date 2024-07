Lucas Sasha vê Fortaleza confiante após vitórias, mas nega favoritismo diante do Vasco

Atleta expressou expectativas para o embate em entrevista cedida nesta terça-feira, 2, antes do embarque para o Rio de Janeiro, onde as equipes se enfrentam na quarta, 3, às 20 horas

Diante do Vasco, o Fortaleza vai em busca de somar pontos pelo quarto jogo seguido pela Série A do Brasileirão e se aproximar do G-6. Com os retornos de Santos, Kuscevic e Marinho, o Tricolor do Pici chega confiante para o embate, conforme pontuado pelo meia Lucas Sasha, apesar de não se ver favorito para a disputa que será realizada nesta quarta-feira, 3, às 20 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro.

"Com certeza a sequência boa, de vitórias, nos dá confiança. Da mesma maneira, quando a gente vem de derrota abala um pouco, é inevitável isso, a sequência positiva também nos dá confiança. Não que isso nos dê favoritismo ou algo assim contra o Vasco. Lá é sempre um jogo difícil, jogar em São Januário o Vasco cria forças lá, então estamos indo para mais um jogo difícil. Como eu disse, a gente crê em um bom momento nosso, estamos em ascensão, mas sabemos que vamos enfrentar uma equipe difícil lá", frisou o atleta pouco antes do embarque a caminho do Rio de Janeiro.

Nes quarta-feira, 3, diante do grupo cruzmaltino, o Leão vai tentar entrar na briga por um espaço no G-6. O Tricolor do Pici possui atualmente 20 pontos, apenas um a menos que o 6° colocado São Paulo, e possui uma partida a menos que os adversários. A equipe ocupa atualmente a 8ª colocação na tabela.