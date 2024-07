Adversário do Fortaleza, Vasco conquistou apenas uma vitória nos últimos oito jogos

O desempenho na Série A coloca o Vasco como um dos candidatos ao rebaixamento. Com apenas 11 pontos em 13 partidas, ocupa a 16ª colocação. No Brasileirão, registra três vitórias, dois empates e oito derrotas

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 3, pela 14ª rodada da Série A, o Vasco conquistou apenas uma vitória nas últimas oito partidas. O triunfo foi registrado contra o São Paulo no dia 22 de junho.

Após a vitória, o Gigante da Colina voltou a registrar sequência sem vitórias, ao perder para o Bahia e empatar com o Botafogo. Antes de vencer o São Paulo, registrava derrotas para Flamengo — 6 a 1 no Maracanã —, Palmeiras e Juventude e empates contra Fortaleza — duelo da Copa do Brasil — e Cruzeiro.

