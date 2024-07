Fortaleza embarca para jogo diante do Vasco com retornos de Santos, Kuscevic e Marinho

Com a eliminação do Chile da Copa América, defensor retornou ao Leão do Pici e já treinou com o time antes da viagem. Confira lista completa

O Fortaleza embarcou na tarde desta terça-feira, 2, a caminho do Rio de Janeiro, onde na próxima quarta, 3, às 20 horas, enfrenta o Vasco no estádio São Januário pela 14ª rodada da Série A. Para o embate, o Tricolor do Pici viajou com algumas novidades dentre os relacionados, com ênfase para os retornos do goleiro Santos, do atacante Marinho e do zagueiro Kuscevic.

Após a eliminação do Chile da Copa América, o defensor voltou a estar disponível ao técnico Juan Pablo Vojvoda, treinou com o grupo antes do embarque e pode ser novidade entre os titulares contra o Cruzmaltino. O mesmo vale para o atacante Marinho, que estava fora das lista de relacionados desde o início de junho, quando teve um estiramento muscular na coxa direita.

A principal novidade na lista de relacionados é o retorno do goleiro Santos. Após receber uma proposta do Santos em junho, o atleta, que balançou com a sondagem, havia ficado de fora da viagem para Belo Horizonte, onde a equipe empatou com o Galo, e dos jogos contra Grêmio, Palmeiras e Juventude.