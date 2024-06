Com Zé Welison e Pedro Rocha, Fortaleza divulga lista de atletas no departamento médico

Para além das baixas, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganhou o reforço do volante Matheus Rossetto, disponível no banco de reservas após um edema na coxa esquerda

O Fortaleza divulgou, na tarde deste domingo, 30, antes da partida contra o Juventude, a lista de jogadores presentes no departamento médico do clube. As novidades ficam por conta da presença de do volante Zé Welison e do atacante Pedro Rocha.

O meio-campista ficou de fora por causa de um estiramento muscular na coxa esquerda. Já o ponta sentiu um desconforto, também na coxa esquerda, e por isso é baixa no duelo desta tarde.

Outros nomes presentes na lista são o atacante Moisés, o meia-atacante Calebe e o volante Martinez. Segundo o boletim médico divulgado pelo Tricolor do Pici, o jogador Marinho entrou no processo de transição após um estiramento muscular na coxa direita.